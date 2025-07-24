00:56Происшествия
Силы ПВО ликвидировали 21 украинский дрон над регионами РФ за 3 часа
Фото: министерство обороны РФ
Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 21 украинский БПЛА над регионами России, сообщает Минобороны РФ.
Атака продолжалась с 20:40 до 23:50 по московскому времени 23 июля. Десять БПЛА было ликвидировано над акваторией Черного моря, 9 – над акваторией Азовского моря, еще 2 – в небе над Краснодарским краем.
Ранее средства ПВО сбили 6 украинских БПЛА над Севастополем. Три дрона было сбито над полем в районе Керчи, три – над морем вдали от прибрежной зоны.
Также Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы России (ВС РФ) за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции сбили шесть управляемых авиационных бомб и 256 БПЛА. Кроме того, подразделения ВС РФ уничтожили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.