Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 20:26

Происшествия

Средства ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Севастополем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над полем и над морем в Севастополе, передает RT слова губернатора города Михаила Развожаева.

Согласно предварительным данным, три дрона удалось ликвидировать над полем в районе Керчи. Еще три БПЛА были перехвачены над морем на большом расстоянии от прибрежной зоны.

Вместе с тем глава Севастополя призвал местных жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.

Днем сообщалось, что российские военнослужащие за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции сбили по меньшей мере шесть управляемых авиационных бомб и 256 беспилотников самолетного типа.

Помимо этого, подразделения ВС РФ уничтожили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и управляемую ракету большой дальности "Нептун". При этом в зоне СВО противник потерял свыше 1 220 военных.

ВС РФ выбили ВСУ из села Новоторецкое в ДНР

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика