23 июля, 20:26Происшествия
Средства ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Севастополем
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над полем и над морем в Севастополе, передает RT слова губернатора города Михаила Развожаева.
Согласно предварительным данным, три дрона удалось ликвидировать над полем в районе Керчи. Еще три БПЛА были перехвачены над морем на большом расстоянии от прибрежной зоны.
Вместе с тем глава Севастополя призвал местных жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.
Днем сообщалось, что российские военнослужащие за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции сбили по меньшей мере шесть управляемых авиационных бомб и 256 беспилотников самолетного типа.
Помимо этого, подразделения ВС РФ уничтожили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и управляемую ракету большой дальности "Нептун". При этом в зоне СВО противник потерял свыше 1 220 военных.
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