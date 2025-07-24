МИД РФ назвал удары ВСУ по Сочи прицельными террористическими атаками

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Удары украинских беспилотников по Сочи являются прицельной террористической атакой по мирным жителям. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это не удары по вооруженным силам, это не атаки на военных, это не акции против военной техники. <…> Выбираются, очевидно, безоружные люди, которые занимаются своим ежедневным делом, работают", – цитирует дипломата РИА Новости.

Украинский БПЛА атаковал нефтебазу на федеральной территории Сириус в ночь на 24 июля. Обломки дрона упали в Адлерском районе Сочи.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли две женщины. Всего пострадали 11 человек, четверых из них госпитализировали.

Инфраструктура и аэропорт Сочи работают штатно, однако фиксируется задержка некоторых рейсов. На месте падения обломков планируется начать разбор завалов.