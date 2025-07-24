Сняты временные ограничения в аэропорту Сочи

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Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Однако через несколько часов воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Кроме того, стало известно, что ФАС планирует провести проверку цен на питьевую воду в аэропортах 28 регионов России. Ведомству продолжают поступать жалобы от пассажиров по этому поводу.