Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 08:38

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", – указал он.

Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты с ночи среды, 23 июля. Аналогичные ограничения чуть ранее вводились в аэропорту Калуги.

Штатную работу воздушная гавань возобновила утром 23 июля. Уточнялось, что эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика