Временные ограничения сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.



"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", – указал он.

Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты с ночи среды, 23 июля. Аналогичные ограничения чуть ранее вводились в аэропорту Калуги.

Штатную работу воздушная гавань возобновила утром 23 июля. Уточнялось, что эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.

