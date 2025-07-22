Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее в аэропорту Калуги уже вводились аналогичные ограничения. Однако спустя несколько часов воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Минтранс РФ сообщал, что в период с 19 по 22 июля аэропорты Москвы и Петербурга отменили 517 рейсов. Ситуация коснулась 75 тысяч пассажиров.