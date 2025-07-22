В Шереметьево организовали зоны отдыха и выдачу воды пассажирам

Фото: телеграм-канал "Шереметьево"

Сотрудники аэропорта Шереметьево оказывают всестороннюю поддержку пассажирам, в том числе организуют зоны отдыха, предоставляют воду, матрасы и необходимую информацию, заявила ТАСС директор по связям с общественностью авиагавани Анна Захаренкова.

Ранее телеграм-каналы опубликовали видео и фотографии, на которых запечатлены люди, спящие на матрасах в Шереметьево.

Аэропорт вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов в ночь на 21 июля. Работа авиагавани осуществлялась по согласованию с соответствующими органами. Позже все ограничения сняли и аэропорт заработал в штатном режиме.

Из-за вводимых мер безопасности авиакомпании корректировали расписание полетов самолетов. Также было увеличено время обслуживания пассажиров.

Как пояснил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, ни аэропорты, ни авиакомпании не могут предугадать ведение плана "Ковер", из-за которого задерживаются и отменяются рейсы. Однако, по его словам, воздушные гавани подстраиваются: налаживают работу с питанием и отдыхом.