22 июля, 06:31Транспорт
Временные ограничения в аэропорту Калуги сняты
Фото: depositphotos/dell640
Временные ограничения на работу в аэропорту Калуги сняты, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт полностью восстановил прием и выпуск самолетов.
Ранее временные ограничения были сняты в аэропорту Самары. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.
Кроме того, ограничения перестали действовать в аэропорту Саратова. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.
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