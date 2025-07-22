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22 июля, 06:31

Транспорт

Временные ограничения в аэропорту Калуги сняты

Фото: depositphotos/dell640

Временные ограничения на работу в аэропорту Калуги сняты, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт полностью восстановил прием и выпуск самолетов.

Ранее временные ограничения были сняты в аэропорту Самары. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Кроме того, ограничения перестали действовать в аэропорту Саратова. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

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