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22 июля, 05:09

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Самары

Фото: 123RF/langdu8x

Временные ограничения сняты в аэропорту Самары, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас авиагавань возобновила прием и выпуск самолетов.

До этого были сняты временные ограничения в аэропорту Саратова. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

При этом ограничения сохраняются в аэропорту Калуги. Авиагавань не принимает и не выпускает гражданские рейсы.

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