22 июля, 05:09Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Самары
Фото: 123RF/langdu8x
Временные ограничения сняты в аэропорту Самары, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас авиагавань возобновила прием и выпуск самолетов.
До этого были сняты временные ограничения в аэропорту Саратова. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.
При этом ограничения сохраняются в аэропорту Калуги. Авиагавань не принимает и не выпускает гражданские рейсы.