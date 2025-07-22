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Временные ограничения сняты в аэропорту Самары, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас авиагавань возобновила прием и выпуск самолетов.

До этого были сняты временные ограничения в аэропорту Саратова. Воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

При этом ограничения сохраняются в аэропорту Калуги. Авиагавань не принимает и не выпускает гражданские рейсы.