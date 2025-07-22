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Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Калуги и Самары

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Калуги и Самары, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Авиагавани этих городов временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были ведены в аэропорту Саратова. Воздушная гавань не принимает и не выпускает гражданские самолеты.

Также 21 июля стало известно, что около 130 рейсов было задержано или отменено в аэропортах Москвы и Подмосковья. В Шереметьево задержано 58 самолетов, отменено 36. Во Внуково полет отложили у 19 рейсов, а отменили 3. В Домодедово задержанными оказались 7 самолетов, отменен 1 рейс, а в Жуковском задержано 3 борта.

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