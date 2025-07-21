Аэропорт Шереметьево сообщил о снятии режима "Ковер"

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Режим "Ковер" снят, аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск самолетов без ограничений, сообщила пресс-служба гавани.

Как объяснял министр транспорта РФ Андрей Никитин, ни аэропорты, ни авиакомпании не могут предугадать введение плана "Ковер". По его словам, гавани подстраиваются и анализируют свою работу.

Шереметьево вводил временные ограничения в ночь на 21 июля. Прием и выпуск воздушных судов осуществлялся лишь по согласованию с соответствующими органами. После 09:00 по московскому времени в аэропорту оказались задержаны 58 самолетов, отменены 36.

Кроме того, ограничения объявлялись в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково. При этом Внуково осуществлял полеты по согласованию, а Домодедово и Жуковский были полностью закрыты на прием и выпуск воздушных судов.

