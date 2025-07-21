Введены временные ограничения в аэропорту Саратова

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Введены временные ограничения на работу в аэропорту Саратова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов (ВС). Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропорту Калуги. Однако вскоре авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.

Также Кореняко сообщил, что в период с 08:00 воскресенья, 20 июля, до 08:00 понедельника, 21 июля, на запасные аэродромы в Москве ушли 59 самолетов. При этом количество ушедших на запасные аэропорты рейсов снизилось на 56% по сравнению с предыдущими сутками.