Ограничения на полеты сняты в аэропорту Калуги

Фото: 123RF/dushlik

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Они действовали с утра 20 июля.

Помимо Калуги, ограничения вводились в столичных аэропортах в период с 19 по 21 июля на фоне угрозы атаки БПЛА в регионы. Запрет на использование воздушного пространства распространялся на Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

В период с 20 по 21 июля на запасные аэродромы в Москве ушли 59 самолетов. В частности, 36 воздушных судов не прибыли к запланированному времени в Шереметьево, 19 – во Внуково, 3 – в Домодедово и еще 1 – в Жуковский.

По состоянию на 08:00 21 июля в московских и подмосковных авиаузлах и петербургской гавани Пулково были отменены 118 рейсов и задержаны более чем на 2 часа 203 отправления.

