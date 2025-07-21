Почти 60 самолетов ушли на запасные аэродромы в столице за сутки

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В период с 08:00 воскресенья, 20 июля, до 08:00 понедельника, 21 июля, на запасные аэродромы в Москве ушли 59 самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, количество ушедших на запасные аэропорты рейсов снизилось на 56% по сравнению с предыдущими сутками. В частности, 36 воздушных судов не прибыли к запланированному времени в Шереметьево, 19 – во Внуково, 3 – в Домодедово и еще 1 – в Жуковский.

По состоянию на 08:00 21 июля в московских и подмосковных авиаузлах и петербургской гавани Пулково были отменены 118 рейсов и задержаны более чем на 2 часа 203 отправления.

"При необходимости ограничения на использование воздушного пространства продолжат вводиться. Это важно для обеспечения безопасности полетов", – уточнил Кореняко.

Тем временем пресс-служба Минтранса РФ отметила, что российские аэропорты постепенно вводят свою работу в график. Совместно с Росавиацией, авиакомпаниями и аэропортами ведомство принимает меры, которые поспособствуют скорейшему восстановлению штатного вылета самолетов.

В настоящий момент все гавани России принимают и отправляют рейсы, кроме авиаузла Калуги. При этом число пассажиров в терминалах столичных аэропортов и Пулково не превышает пропускную способность. Тем временем в гавани Нижнего Новгорода превышение достигло 84%.

"За минувшие выходные (19 и 20 июля. – Прим. ред.) более 14 тысяч пассажиров было размещено в гостиницах. Также выдаются ваучеры на питание и напитки. Эти услуги предоставляют бесплатно в рамках федеральных авиационных правил", – уточнила пресс-служба, добавив, что получить их можно по обращению к представителю авиакомпании в аэропорту.

Временные ограничения вводились в российских аэропортах в период с 19 по 21 июля на фоне угрозы атаки БПЛА в Московском регионе. Запрет на использование воздушного пространства распространялся на Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Также задержки и отмены рейсов произошли на фоне неблагоприятных погодных условий, которые установились в столичном регионе 21 июля. В частности, около 130 самолетов не смогли вылететь в назначенное время из аэропортов Москвы и Подмосковья. В том числе утром в Шереметьево было задержано 58 самолетов, отменено 36. Во Внуково полет отложили у 19 рейсов, а отменили 3.