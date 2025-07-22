Временные ограничения сняты в аэропорту Саратова

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Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Саратова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

При этом временные ограничения продолжают действовать в аэропортах Калуги и Самары. Воздушные гавани приостановили прием и выпуск самолетов.

До этого авиагавань Шереметьево сообщила о снятии режима "Ковер". Ограничения были введены в ночь на понедельник, 21 июля.