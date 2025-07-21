Аэропорт Шереметьево заработал в штатном режиме после ввода ограничений

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Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск самолетов после вводившихся ограничений. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.



"Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет – по факту очередности и готовности воздушных судов", – указали в пресс-службе.

Из-за временных ограничений авиакомпании корректируют расписание полетов самолетов, их статус можно уточнить в call-центрах перевозчиков. В связи с этим время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Граждан призвали быть готовыми к более длительному ожиданию.

При этом пассажиры обслуживаются в аэропорту согласно установленным регламентам и федеральным авиационным правилам. С ними, в частности, работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний.

"Ситуация в терминалах спокойная <...> службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и принимают все необходимые меры, чтобы по возможности оперативно нормализовать расписание", – резюмировали в пресс-службе.

Вместе с тем к штатной работе после действия 12-часовых ограничений вернулся международный аэропорт Внуково. В настоящий момент авиагавань принимает и выпускает самолеты, сообщается в телеграм-канале аэропорта.

"В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Службы аэропорта и авиакомпаний работают в усиленном режиме и оперативно предпринимают все необходимые меры, чтобы устранить последствия, возникшие из-за вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства", – отметили в авиагавани.

При этом Росавиация пока не рассматривала вопрос о возможности компенсировать авиаперевозчикам убытки за задержки и отмены рейсов в связи с ограничениями на полеты. Об этом в эфире радиостанции "Маяк" заявил глава агентства Дмитрий Ядров.

Столичный аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на вылет и посадку самолетов в ночь на 21 июля. Прием и выпуск воздушных судов осуществлялся лишь по согласованию с соответствующими органами. Позже все ограничения были отменены.

Внуково работал по тому же принципу. Спустя время ограничения также сняли. В Росавиации подчеркнули, что это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

