Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Внуково

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Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены в аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба авиагавани.

Сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных самолетов.

Пассажирам рекомендовали следить за изменением статуса рейса на табло. Кроме того, обо всех изменениях в расписании граждан информируют авиакомпании.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов также были сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, указал в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Внуково принимал и отправлял авиарейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры безопасности предпринимались в связи с отражением атаки украинских беспилотников. В течение суток на подлете к столице были уничтожены 13 дронов.

По такому же принципу работал аэропорт Шереметьево. Вместе с тем Домодедово и Жуковский были полностью закрыты на прием и выпуск самолетов.

Позже столичные аэропорты отменили ограничения на полеты. Авиагавани вновь начали принимать на посадку и отправлять авиарейсы.