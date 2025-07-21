21 июля, 08:55Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Внуково
Фото: 123RF/langdu8x
Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены в аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба авиагавани.
Сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных самолетов.
Пассажирам рекомендовали следить за изменением статуса рейса на табло. Кроме того, обо всех изменениях в расписании граждан информируют авиакомпании.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов также были сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, указал в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Внуково принимал и отправлял авиарейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры безопасности предпринимались в связи с отражением атаки украинских беспилотников. В течение суток на подлете к столице были уничтожены 13 дронов.
По такому же принципу работал аэропорт Шереметьево. Вместе с тем Домодедово и Жуковский были полностью закрыты на прием и выпуск самолетов.
Позже столичные аэропорты отменили ограничения на полеты. Авиагавани вновь начали принимать на посадку и отправлять авиарейсы.
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