18 июля, 21:05Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Мурманска
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Временные ограничения сняты в аэропорту Мурманска. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.
В ночь на 18 июля подобные ограничения вводились также и в аэропорту Внуково. Через несколько часов авиагавань восстановила работу.
Аэропорт отмечал, что после ограничений функционирует в штатном режиме.