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18 июля, 21:05

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Мурманска

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Временные ограничения сняты в аэропорту Мурманска. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

В ночь на 18 июля подобные ограничения вводились также и в аэропорту Внуково. Через несколько часов авиагавань восстановила работу.

Аэропорт отмечал, что после ограничений функционирует в штатном режиме.

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