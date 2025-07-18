Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Временные ограничения сняты в аэропорту Мурманска. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

В ночь на 18 июля подобные ограничения вводились также и в аэропорту Внуково. Через несколько часов авиагавань восстановила работу.

Аэропорт отмечал, что после ограничений функционирует в штатном режиме.