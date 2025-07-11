11 июля, 11:58Транспорт
Курительная комната открылась в аэропорту Жуковский
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин
В аэропорту Жуковский начала работать первая комната для курения, сообщила пресс-служба авиагавани.
"Несмотря на признанный вред привычки, данная услуга входит в число наиболее востребованных среди пассажиров любого аэропорта", – пояснили там.
Комнату разместили в зале ожидания международной зоны вылета. Помещение одновременно вмещает несколько человек, оборудовано современными системами очистки воздуха и соответствует всем пожарным нормам.
Посещение комнаты бесплатно для всех пассажиров аэропорта, заключили в пресс-службе.
Недавно аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал взимать плату в размере 500 рублей с пассажира за посещение курительной комнаты. В ответ на это в Госдуме призвали ФАС проверить гавань.
Депутат Сергей Боярский назвал данный эксперимент неудачным. По его словам, пассажиры вновь начнут курить в туалете, что отрицательным образом повлияет на репутацию аэропорта.
На фоне этого аэропорт Шереметьево сообщил, что не будет вводить плату за посещение курительной комнаты. Однако там уточнили, что в гавани есть платные курительные лаунджи.
Позднее доступ в курительную комнату в Пулково сделали бесплатным.