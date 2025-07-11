Курительная комната открылась в аэропорту Жуковский

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В аэропорту Жуковский начала работать первая комната для курения, сообщила пресс-служба авиагавани.

"Несмотря на признанный вред привычки, данная услуга входит в число наиболее востребованных среди пассажиров любого аэропорта", – пояснили там.

Комнату разместили в зале ожидания международной зоны вылета. Помещение одновременно вмещает несколько человек, оборудовано современными системами очистки воздуха и соответствует всем пожарным нормам.

Посещение комнаты бесплатно для всех пассажиров аэропорта, заключили в пресс-службе.

Недавно аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал взимать плату в размере 500 рублей с пассажира за посещение курительной комнаты. В ответ на это в Госдуме призвали ФАС проверить гавань.

Депутат Сергей Боярский назвал данный эксперимент неудачным. По его словам, пассажиры вновь начнут курить в туалете, что отрицательным образом повлияет на репутацию аэропорта.

На фоне этого аэропорт Шереметьево сообщил, что не будет вводить плату за посещение курительной комнаты. Однако там уточнили, что в гавани есть платные курительные лаунджи.

Позднее доступ в курительную комнату в Пулково сделали бесплатным.