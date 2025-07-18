Аэропорт Внуково возобновил работу

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Столичный аэропорт Внуково возобновил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кроме того, аналогичные ограничения были отменены в аэропорту Калуги. Кореняко напомнил, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на прием и отправку воздушных рейсов объявили во Внуково в ночь на 18 июля на фоне отражения очередной атаки беспилотников в Московском регионе.

Согласно последним данным, с вечера 17 июля на подлете к столице были сбиты четыре украинских дрона. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.