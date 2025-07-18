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18 июля, 05:50

Транспорт

Ограничения отменены в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: 123RF/olgavolodina

Аэропорт Нижнего Новгорода отменил ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", – написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Данные меры безопасности вводились в нижегородском аэропорту в ночь на 18 июля. В период их действия воздушная гавань была закрыта на прием и отправку рейсов.

Такие же ограничения объявлялись этой ночью в московском аэропорту Внуково на фоне очередной атаки БПЛА в столичном регионе.

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