Ограничения отменены в аэропорту Нижнего Новгорода

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Аэропорт Нижнего Новгорода отменил ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", – написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Данные меры безопасности вводились в нижегородском аэропорту в ночь на 18 июля. В период их действия воздушная гавань была закрыта на прием и отправку рейсов.

Такие же ограничения объявлялись этой ночью в московском аэропорту Внуково на фоне очередной атаки БПЛА в столичном регионе.