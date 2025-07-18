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18 июля, 04:44

Транспорт

Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионе.

В ночь на 18 июля такие же ограничения вводились в столичном аэропорту Внуково. Их объявили в связи с отражением очередной атаки БПЛА в Московском регионе.

Спустя некоторое время меры безопасности отменили, аэропорт вновь начал принимать и отправлять рейсы.

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