18 июля, 04:44Транспорт
Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Нижнего Новгорода
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионе.
В ночь на 18 июля такие же ограничения вводились в столичном аэропорту Внуково. Их объявили в связи с отражением очередной атаки БПЛА в Московском регионе.
Спустя некоторое время меры безопасности отменили, аэропорт вновь начал принимать и отправлять рейсы.
Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите прав пассажиров авиарейсов