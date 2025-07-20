20 июля, 06:23Транспорт
Аэропорт Калуги отменил ограничения на полеты
Фото: 123RF/dushlik
В калужском аэропорту Грабцево отменили ограничения на полеты. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Теперь воздушная гавань вновь принимает на посадку и отправляет рейсы в штатном режиме.
Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.
Россиянам начнут компенсировать отмененные полеты за счет уменьшения на 0,25% отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Соответствующее решение утвердило российское правительство.
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