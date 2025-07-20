20 июля, 05:16Транспорт
Аэропорт Нижнего Новгорода вновь открыт на прием рейсов
Фото: 123RF/skynext
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", – напомнил Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения были введены в нижегородском аэропорту в ночь на 20 июля. Аналогичные меры безопасности также действовали в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Их ввели на фоне отражения атаки БПЛА в Московском регионе.
Спустя некоторое время ограничения отменили во всех столичных аэропортах.