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20 июля, 04:27

Транспорт

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: 123RF/tratong

В нижегородском аэропорту Стригино ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Авиагавань временно не принимает на посадку и не отправляет самолеты для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Этой ночью аналогичные ограничения также вводились в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Это было связано с очередной атакой вражеских дронов в столичном регионе.

Позже ограничения постепенно сняли: сначала в Шереметьево, а потом – в остальных трех авиагаванях. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

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