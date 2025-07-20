20 июля, 04:27Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода
Фото: 123RF/tratong
В нижегородском аэропорту Стригино ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Авиагавань временно не принимает на посадку и не отправляет самолеты для обеспечения безопасности полетов в регионе.
Этой ночью аналогичные ограничения также вводились в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Это было связано с очередной атакой вражеских дронов в столичном регионе.
Позже ограничения постепенно сняли: сначала в Шереметьево, а потом – в остальных трех авиагаванях. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.
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