Аэропорты Москвы и Петербурга отменили 517 рейсов с 19 по 22 июля

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Аэропорты Московского региона и петербургский Пулково отменили 517 рейсов с 19 по 22 июля. На запасные аэродромы ушли 169 самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

Как уточнило ведомство, ситуация коснулась 75 тысяч пассажиров. Также за данный период были оформлены более 16 тысяч вынужденных возвратов билетов, выданы свыше 109 тысяч ваучеров на напитки и более 58 тысяч ваучеров на еду. В гостиницы отправили 16 тысяч пассажиров.

В свою очередь, компания "Аэрофлот" стабилизировала расписание рейсов по всей маршрутной сети.

"В данный момент продолжается работа с пассажирами отмененных вследствие вынужденной корректировки расписания рейсов: возврат денежных средств за неосуществленную перевозку или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета", – указано в телеграм-канале перевозчика.

Компания отметила, что не способна оградить пассажиров от всех неудобств в условиях ограничений. Деятельность "Аэрофлота" нацелена на обеспечение надежной работы большей части системы и безопасности людей.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в российских аэропортах с 19 по 22 июля. За этот период гавани столичного авиаузла несколько раз приостанавливали и возобновляли работу.

Из-за вводимых мер безопасности авиакомпании корректировали расписание полетов самолетов. Также было увеличено время обслуживания пассажиров.

Как пояснил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, ни аэропорты, ни авиакомпании не могут предугадать ведение плана "Ковер", из-за которого задерживаются и отменяются рейсы. Однако, по его словам, воздушные гавани подстраиваются: налаживают работу с питанием и отдыхом.

