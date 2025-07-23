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23 июля, 07:03

Транспорт

Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/Nordroden

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", – указал он.

Данные меры начали действовать в аэропорту вечером 22 июля.

На данный момент ограничительные меры актуальны в аэропорту Нижнего Новгорода. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Тем временем сотрудники столичного аэропорта Шереметьево продолжают оказывать всестороннюю поддержку пассажирам, рейсы которых были задержаны. В авиагавани для них организуют зоны отдыха, а также предоставляют воду, матрасы и необходимую информацию.

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