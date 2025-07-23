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01:54

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в авиагавани Калуги. Аэропорт приостановил работу.

Тем временем сотрудники столичного аэропорта Шереметьево продолжают оказывать всестороннюю поддержку пассажирам, рейсы которых были задержаны. В авиагавани для них организуют зоны отдыха, а также предоставляют воду, матрасы и необходимую информацию.

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