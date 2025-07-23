01:54Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее аналогичные ограничения были введены в авиагавани Калуги. Аэропорт приостановил работу.
Тем временем сотрудники столичного аэропорта Шереметьево продолжают оказывать всестороннюю поддержку пассажирам, рейсы которых были задержаны. В авиагавани для них организуют зоны отдыха, а также предоставляют воду, матрасы и необходимую информацию.