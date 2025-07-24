Одна женщина погибла в результате падения обломков украинского БПЛА в Сочи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Адлеровском районе Сочи одна женщина погибла и одна пострадала при падении обломков украинского дрона, сообщила пресс-служба оперштаба Кубани.

Первая женщина погибла на месте происшествия. Вторая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ей оказывается медицинская помощь.

В оперштабе Кубани подчеркнули, что на месте падения обломков работают экстренные службы города.

Ранее глава администрации федеральной территории (ФТ) Сириус Дмитрий Плишкин сообщил об атаке дрона ВСУ по нефтебазе. При этом он предупредил о сохранении опасности атаки БПЛА.

На фоне сообщений о прилете дронов в аэропорту Сочи были введены временные ограничения. Однако вскоре воздушная гавань города вернулась к работе в штатном режиме.



