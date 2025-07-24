Новости регионов: две женщины погибли после атаки беспилотников в Сочи

В Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотника погибли две женщины, находившиеся на улице. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края. В ходе атаки пострадали более 10 человек, четверо из них госпитализированы.

В Новошахтинске произошел сильный пожар в здании универмага. Огонь охватил два этажа, на месте работают экстренные службы. По информации МЧС, площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, посетителей в магазине не было.

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