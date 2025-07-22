Число погибших при крушении самолета ВВС в Дакке возросло до 27

Фото: ТАСС/АР/Mahmud Hossain Opu

Жертвами крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке стали 27 человек. Об этом заявил представитель Минздрава страны Сайедур Рахман.

Он уточнил, что среди погибших оказалось 25 детей, многим из которых меньше 12 лет. Также в результате случившегося погибли пилот самолета и учительница. Для идентификации некоторых жертв крушения потребуется проводить ДНК-тесты.

Вместе с тем в больницы с ожогами были доставлены более 170 человек.

"Мы продолжаем прилагать все возможные усилия для оказания медицинской помощи. Однако состояние некоторых пациентов остается крайне тяжелым", – цитирует Рахмана ТАСС.

Самолет F-7 BGI разбился 21 июля у входа в двухэтажное здание учебного комплекса в Дакке. В заявлении межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) уточнялось, что воздушное судно вылетело в 13:06 и вскоре потерпело крушение. Причина ЧП устанавливается.