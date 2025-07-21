Более 25 человек пострадали при падении самолета на здание колледжа в Бангладеш

Фото: prothomalo.com

По меньшей мере 28 человек пострадали в Бангладеш при падении учебного самолета F-7 BGI военно-воздушных сил страны на здание колледжа в Дакке, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на газету Prothom Alo.

Как минимум 1 человек получил несовместимые с жизнью травмы. На месте ЧП работают спасатели, раненых доставляют в национальный институт ожогов и пластической хирургии при медицинском колледже Дакки. По словам представителей больницы, большинство пострадавших – студенты.

В заявлении межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) указано, что воздушное судно вылетело в 13:06 и вскоре потерпело крушение. Причина происшествия пока неизвестна.

Ранее в районе аэропорта Саутлент под Лондоном разбился бизнес-джет Beechcraft King AirB200. Он упал практически сразу после взлета. В связи с этим авигавань отменила все рейсы и остановила работу. На месте ЧП работали полицейские и сотрудники экстренных служб. О пострадавших информация не поступала.