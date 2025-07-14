14 июля, 17:30Происшествия
Сильный ураган обрушился на Республику Алтай
Сильный ураган прошел в Республике Алтай, больше всего пострадали Чемальский и Шебалинский районы. Порывы ветра повалили десятки деревьев, многие из них рухнули прямо на автодороги. Также зафиксированы повреждения автомобилей и линий электропередачи.
По данным очевидцев, в результате разгула стихии обесточены два села. Региональные власти призвали местных жителей без крайней необходимости не выезжать на трассы. Синоптики предупреждают, что непогода в регионе может сохраняться в ближайшие сутки.
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