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14 июля, 17:30

Происшествия

Сильный ураган обрушился на Республику Алтай

Сильный ураган обрушился на Республику Алтай

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Сильный ураган прошел в Республике Алтай, больше всего пострадали Чемальский и Шебалинский районы. Порывы ветра повалили десятки деревьев, многие из них рухнули прямо на автодороги. Также зафиксированы повреждения автомобилей и линий электропередачи.

По данным очевидцев, в результате разгула стихии обесточены два села. Региональные власти призвали местных жителей без крайней необходимости не выезжать на трассы. Синоптики предупреждают, что непогода в регионе может сохраняться в ближайшие сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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