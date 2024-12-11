11 декабря, 17:15Общество
Родившейся в аэропорту Антальи девочке нашли опекуна
Фото: 123RF/johnalexandr
Родившейся в аэропорту турецкой Антальи девочке нашли опекуна, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.
"Все документы у девочки оформлены. Теперь она полноценная гражданка России. Органы опеки подобрали временного опекуна для ребенка в Подмосковье, который сможет выехать в Турцию и привезти малышку в Россию", – говорится в ее телеграм-канале.
Она отметила, что российское Генконсульство еще в ноябре направило запрос турецкой стороне по поводу процедуры передачи ребенка. Девочка может оказаться в России к Новому году, выразила надежду Мишонова.
Россиянку вместе с матерью задержали в аэропорту Антальи в октябре. Девушка родила в уборной воздушной гавани и оставила младенца в унитазе. После этого она собиралась купить билеты на ближайший рейс в Россию.
Против нее завели дело. Сама россиянка утверждала, что якобы не знала о беременности. При этом она также сообщила, что оставить младенца в туалете ей предложила ее мать.
Родившая в аэропорту Антальи россиянка не знала о своей беременности