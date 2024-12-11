Родившейся в аэропорту Антальи девочке нашли опекуна

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Родившейся в аэропорту турецкой Антальи девочке нашли опекуна, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

"Все документы у девочки оформлены. Теперь она полноценная гражданка России. Органы опеки подобрали временного опекуна для ребенка в Подмосковье, который сможет выехать в Турцию и привезти малышку в Россию", – говорится в ее телеграм-канале.

Она отметила, что российское Генконсульство еще в ноябре направило запрос турецкой стороне по поводу процедуры передачи ребенка. Девочка может оказаться в России к Новому году, выразила надежду Мишонова.

Россиянку вместе с матерью задержали в аэропорту Антальи в октябре. Девушка родила в уборной воздушной гавани и оставила младенца в унитазе. После этого она собиралась купить билеты на ближайший рейс в Россию.

Против нее завели дело. Сама россиянка утверждала, что якобы не знала о беременности. При этом она также сообщила, что оставить младенца в туалете ей предложила ее мать.

