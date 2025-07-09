Ураган повалил деревья и сорвал крыши домов в Белоруссии

В Витебской области Белоруссии специалисты ликвидируют последствия урагана и сильного ливня. Порывы ветра повалили деревья, сорвали крыши домов и повредили провода электросетей. В результате без электричества остались 58 населенных пунктов.

К восстановительным работам привлекли дополнительные ремонтные бригады. В настоящее время там задействованы около 80 человек и почти 20 единиц техники.

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