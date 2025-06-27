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27 июня, 15:15

Происшествия

Самокатчики сбили женщину с коляской в центре Москвы

Самокатчики сбили женщину с коляской в центре Москвы

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В центре Москвы на Покровском бульваре двое самокатчиков сбили женщину с детской коляской. В результате происшествия у ребенка диагностированы ссадины и ушибы. Самокатчики передвигались по тротуару, хотя рядом находилась велодорожка.

После наезда на пешеходов нарушители скрылись с места происшествия, один из них закрыл номер самоката ногой. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. В кикшеринговой компании сообщили, что все данные об этой поездке уже установлены, аккаунт нарушителя заблокирован, ему выписан штраф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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