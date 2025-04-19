19 апреля, 02:00Происшествия
"Московский патруль": из столичных аптек изъяли нелегальные препараты на 100 млн руб
Полицейские изъяли из столичных аптек партию незарегистрированных лекарств на сумму более 100 миллионов рублей. Среди них – популярный препарат для похудения "Оземпик", официальные поставки которого в Россию прекращены, а также еще около 20 запрещенных на территории страны медикаментов.
В уголовном деле о сбыте опасных препаратов фигурируют 14 человек. Подробности – в программе "Московский патруль".