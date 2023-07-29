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29 июля, 22:15

Происшествия

Подозреваемого в стрельбе у ресторана на Краснопресненской набережной арестовали

Подозреваемого в стрельбе у ресторана на Краснопресненской набережной арестовали

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Московский суд арестовал фигуранта дела о стрельбе у ресторана недалеко от Краснопресненской набережной. Ему предъявлено обвинение по статье "хулиганство". Свою вину мужчина признал, однако просил отправить его под домашний арест.

Инцидент произошел 23 июля. В центре столицы, возле ресторана "Заварка" нетрезвый мужчина помешал проехать дорогой иномарке без номеров. В итоге, водитель машины выстрелил в голову мужчины из травмата. Задержанному стрелку грозит до 7 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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