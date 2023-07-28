ВС РФ уничтожили более 11 тысяч танков и боевых бронированных машин ВСУ с начала СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия уничтожила свыше 11 тысяч вражеских танков и боевых бронированных машин в рамках спецоперации на Украине. Министерство обороны РФ рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 11 010 танков и других боевых бронированных машин", – говорится в публикации ведомства.

Кроме того, как отметили в министерстве, ВС РФ ликвидировали 244 вертолета, 5 308 беспилотников, 457 самолетов, 427 ЗРК, 5 646 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 140 боевых машин РСЗО, а также 11 939 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее стало известно, что расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил опорный пункт украинской армии на краснолиманском направлении.

До этого в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении за сутки.

Армейская авиация, артиллерия, тяжелые огнеметные системы "Западной" группировки войск поразили подразделения украинских сил в районе Масютовки, Тимковки, Табаевки, Ольшаны и Кисловки Харьковской области.



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