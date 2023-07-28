14:50Политика
ВС РФ уничтожили более 11 тысяч танков и боевых бронированных машин ВСУ с начала СВО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия уничтожила свыше 11 тысяч вражеских танков и боевых бронированных машин в рамках спецоперации на Украине. Министерство обороны РФ рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 11 010 танков и других боевых бронированных машин", – говорится в публикации ведомства.
Кроме того, как отметили в министерстве, ВС РФ ликвидировали 244 вертолета, 5 308 беспилотников, 457 самолетов, 427 ЗРК, 5 646 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 140 боевых машин РСЗО, а также 11 939 единиц специальной автомобильной техники.
Ранее стало известно, что расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил опорный пункт украинской армии на краснолиманском направлении.
До этого в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении за сутки.
Армейская авиация, артиллерия, тяжелые огнеметные системы "Западной" группировки войск поразили подразделения украинских сил в районе Масютовки, Тимковки, Табаевки, Ольшаны и Кисловки Харьковской области.
Стало известно о попытках ВСУ атаковать ВС РФ на угледарском направлении
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