Неизвестные выстрелили в мужчину из травматического пистолета у ресторана в центре Москвы, а затем скрылись с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Происшествие произошло у ресторана на улице Рочдельской. Пострадавшему были причинены телесные повреждения.

"Предварительно, у него произошел словесный конфликт с гражданами, сидевшими в автомобиле без номеров, в ходе которого из машины неизвестные произвели два выстрела в пострадавшего из травматического пистолета, после чего уехали", – говорится в уведомлении прокуратуры.

Отмечается, что расследование обстоятельств инцидента контролирует Пресненская межрайонная прокуратура.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в ходе конфликта со стрельбой в центре Москвы. Происшествие случилось на улице Маросейке, 9/2. По данным следствия, причиной стал бытовой конфликт.

Полицейские задержали стрелявшего, он был доставлен в ОМВД для разбирательства. Проводится проверка.

