Два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бытовой конфликт между тремя мужчинами в центре Москвы закончился стрельбой, в результате которой пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД России.

"На улице Маросейке, 9/2, ранним утром произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В ходе выяснения отношений один из участников применил, как предполагается, травматическое оружие. Пострадали двое", – заявили в ведомстве.

Полицейские задержали стрелявшего, он был доставлен в ОМВД для разбирательства. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские обезвредили вооруженного мужчину, который открыл по ним стрельбу. Уточняется, что полицейские приехали к жилому дому из-за жалоб на соседа-дебошира. Вооруженный мужчина выстрелил по правоохранителям из окна своей квартиры и ранил одного сотрудника полиции.

Впоследствии к дому стрелявшего прибыли дополнительные силы правоохранителей. Было принято решение вскрыть входную дверь и задержать подозреваемого.

Когда полицейские вошли в квартиру, мужчина открыл по ним огонь из помпового ружья. В результате ответных действий правоохранителей стрелявший получил смертельное ранение.