Нетрезвый турист устроил стриптиз в бизнес-классе самолета в Красноярске

Пьяный турист устроил стриптиз в бизнес-классе самолета, приземлившегося в аэропорту Красноярска. Лайнер прилетел из Пхукета.

Как рассказали в транспортной полиции, пассажир снял футболку, громко ругался, спорил с бортпроводниками и ходил по салону во время посадки. В итоге дебошир заявил полицейским, что не понимает, за что его задержали. Теперь мужчине грозит административный арест и штраф до семи тысяч рублей.

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