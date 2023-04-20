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Происшествия

Нетрезвый турист устроил стриптиз в бизнес-классе самолета в Красноярске

Нетрезвый турист устроил стриптиз в бизнес-классе самолета в Красноярске

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Пьяный турист устроил стриптиз в бизнес-классе самолета, приземлившегося в аэропорту Красноярска. Лайнер прилетел из Пхукета.

Как рассказали в транспортной полиции, пассажир снял футболку, громко ругался, спорил с бортпроводниками и ходил по салону во время посадки. В итоге дебошир заявил полицейским, что не понимает, за что его задержали. Теперь мужчине грозит административный арест и штраф до семи тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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