Российские войска нанесли групповой удар по ВСУ в районе Северска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по войскам Украины в районе Северска. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

"В районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" 2-го армейского корпуса Южного военного округа был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ", – приводит его слова РИА Новости.

Бигма также заявил, что около населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация Южного военного округа нанесла удар по пунктам временной дислокации ВСУ, нанеся противнику потери в живой силе и военной технике.

Кроме того, сообщил офицер, около населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка и Карловка, артиллерией крупного калибра наносились удары по опорным пунктам и местам временного размещения украинских войск.

Ранее сообщалось, что российские войска отбили две контратаки ВСУ в Донбассе. На Червоно-Дибровском участке авиация РФ нанесла ракетный удар по технике штурмовой группы 95-й украинской десантно-штурмовой бригады.

До этого стало известно, что бойцы российской стороны за сутки предотвратили действия четырех диверсионно-разведывательных групп армии Украины в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

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