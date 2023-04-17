Российские войска отбили две контратаки ВСУ в Донбассе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы отбили две контратаки ВСУ на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Он уточнил, что на Червоно-Дибровском участке авиация РФ нанесла ракетный удар по технике штурмовой группы 95-й украинской десантно-штурмовой бригады. По словам Савчука, противник понес потери как в живой силе, так и в технике.

На Ямполовском же участке артиллерия группировки "Центр" поразила украинский взвод на боевых бронированных машинах, который пытался вернуть утраченные позиции. Противник был отброшен на ранее занимаемые позиции, добавил Савчук.

Помимо этого, на красно-лиманском направлении российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ, склад боеприпасов и пункт временной дислокации противника. Также расчет ПВО сбил украинский беспилотник.

Ранее сообщалось, что бойцы российской стороны за сутки предотвратили действия четырех диверсионно-разведывательных групп армии Украины в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

До этого российские войска поразили пункт временной дислокации "Иностранного легиона" в районе села Архангельское на донецком направлении.

Минобороны РФ показало работу реактивных систем залпового огня "Град"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!