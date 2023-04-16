ВС России поразили пункт дислокации "Иностранного легиона" на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска поразили пункт временной дислокации "Иностранного легиона" в районе села Архангельское на донецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

Кроме того, российское артиллерийское подразделение уничтожило пункты временной дислокации 129-й бригады теробороны Украины около поселка Керамик и 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Очеретино. При этом, отметил Бигма, противник понес потери как в личном составе, так и в военной технике.

Иван Бигма добавил, что Вооруженные силы РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении, а также опорный пункт противника вместе с личным составов около села Победа при помощи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".

Ранее в Минобороны России рассказали, что украинские силы потеряли свыше 315 бойцов за сутки на донецком направлении. В военном ведомстве отметили, что ракетные войска, артиллерия, а также авиация "Южной" группировки войск поддерживают наступление в районе Артемовска.

До этого в Минобороны сообщили, что украинские военнослужащие, отступая в Артемовске, специально уничтожают объекты городской инфраструктуры. По данным ведомства, бойцы ЧВК "Вагнер", в свою очередь, продвинулись вперед и овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах города.

На Донецком направлении прошли ожесточенные бои за Артемовск

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