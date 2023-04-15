В России разработали новую систему РЭБ, способную глушить космические аппараты – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В России разработана система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая способна подавлять космические аппараты на геостационарной орбите. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

Дальность действия системы составляет порядка 36 тысяч километров над уровнем моря. Уточняется, что мощность излучателей новой РЭБ позволит также безвозвратно выводить из строя электронику противника.

Ранее стало известно, что госкорпорация "Ростех" запустила производство штурмовых бронежилетов "Оборег" высокого класса защиты для участников спецоперации.

Керамическая бронеплита "Оберега" способна с 10 метров остановить бронебойную пулю Б-32 мощного винтовочного патрона 7,62 на 54.

До этого в Минобороны России рассказали, что военнослужащим Воздушно-десантных войск впервые в истории передали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

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