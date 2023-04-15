Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" спустили на воду в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит". Спуск проходил на Средне-Невском судостроительном заводе, сообщает ТАСС.

Корабль заложили 24 июля 2020 года, ему присвоено имя Льва Давыдовича Чернавина, контр-адмирала, который в течение многих лет командовал подводными лодками и соединениями подводных лодок Северного флота. Вдове контр-адмирала Галине Чернавиной было предоставлено разбить бутылку шампанского о борт корабля.

Это восьмой по счету минный тральщик, который был построен на Средне-Невском судостроительном заводе по проекту 12700 "Александрит".

Заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Игорь Мухаметшин во время церемонии спуска заявил, что корабль продолжит традиции своих "предшественников" в составе Дважды Краснознаменного Балтийского флота.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ракетные катера Тихоокеанского флота провели стрельбу крылатыми ракетами "Москит" по морской цели условного противника в акватории Японского моря.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников. В результате атаки военные корабли не были повреждены.

Минобороны показало кадры выхода боевых кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота

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