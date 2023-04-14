Воздушное пространство над Охотским морем закроют для учений ТОФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны РФ проведет учения сил Тихоокеанского флота. В связи с этим ряд районов Охотского моря и воздушное пространство над ними закроют, говорится в телеграм-канале ведомства.

Министерство планирует провести мероприятия в рамках тактических учений в ходе торпедных, ракетных и артиллерийских стрельб. Воздушное пространство закроют в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе.

"Вся озвученная в ходе брифинга информация представлена министерством обороны Российской Федерации в рамках добровольной транспарентности", – заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что внезапная проверка на Тихоокеанском флоте России 14 апреля является стандартным делом. По его словам, она необходима для проверки уровня боеготовности российских сил.

Проверка ТОФ нацелена на наращивание возможностей отражения агрессии с моря – Шойгу

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!