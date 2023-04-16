Минобороны РФ заявило о подготовке французскими СМИ провокации в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Радиоразведка сообщила о прибытии французских журналистов в район Гуляйполе Запорожской области для совершения провокации, направленной против ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны РФ со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Александра Гордеева.

"Прибыла группа французских журналистов с большой долей вероятности в целях подготовки провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой "Восток" ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей", – подчеркнул он.

До этого Минобороны РФ заявило, что Киев подготавливает масштабную информационную акцию для дискредитации России на международной арене. Ведомство отметило, что Киев хочет отвлечь внимание общественности от опубликованных ООН фактов, подтверждающих многочисленные военные преступления ВСУ.

Ранее Мария Захарова заявила, что Киев может устроить провокацию с радиоактивными материалами у Приднестровья. О готовящейся украинской стороной провокации также предупреждали в Министерстве обороны РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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