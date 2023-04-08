Киев готовит провокацию с применением химоружия для дискредитации ВС РФ – Минобороны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Киев подготавливает масштабную информационную акцию для дискредитации России на международной арене. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"По имеющимся данным, подтвержденным из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию Российской Федерации на международной арене", – заявили в ведомстве.

По заявлениям Минобороны, власти Украины проведут специальную информационную акцию ради того, чтобы отвлечь внимание общественности от опубликованных ООН фактов, подтверждающих многочисленные военные преступления ВСУ.

Для реализации акции в населенном пункте Ахтырка Сумской области украинские силы подготовили якобы "участок передового рубежа обороны ВСУ". На эти псевдо-позиции, заявляет Минобороны РФ, украинские силы планируют доставить из моргов тела погибших служащих ВСУ для имитации их смерти от российских артиллерийских боеприпасов, якобы снаряженных "отравляющими веществами".

В оборонном ведомстве уточняют, что киевский режим собирается обработать останки украинских военных и участок местности отравляющим веществом, что позволит приглашенным экспертам из западных стран задокументировать якобы "применение российскими вооруженными силами химического оружия".

Кроме того, спецслужбы Украины подготавливают для публикации фальшивые радиоперехваты, на которых российские военнослужащие якобы обсуждают подготовку к применению "химического оружия", пишет Минобороны РФ. Также будут сфабрикованы наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО "Град".

Минобороны РФ заявляет, что замысел властей Украины заключается в том, чтобы развернуть в западных СМИ медиакампанию по дискредитации России и попытаться инициировать заседание Совбеза ООН с соответствующими обвинениями.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев может устроить провокацию с радиоактивными материалами у Приднестровья. О готовящейся украинской стороной провокации также предупреждали в Министерстве обороны РФ.

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